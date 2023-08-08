محافظ السويس يقرر إيقاف مدير مدرسة و8 آخرين حصلوا على أموال من أولياء أمور

أصدر محافظ السويس، اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، قرارًا بإيقاف مدير مدرسة و8 معلمين آخرين عن العمل، بسبب تحصلهم مبالغ مالية، من أولياء أمور الطلاب بإحدى المدارس الثانوية، بمحافظة السويس بدون وجه حق.

إيقاف مدير مدرسة و8 معلمين عن العمل

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ محافظ السويس، قد قرر وقف مدير مدرسة وثمانية آخرين عن العمل، بعد أنّ وردت معلومات إلى ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، تفيد بوجود شكاوي من بعض أولياء الأمور، بإجبارهم على دفع مبالغ مالية دون وجه حق بإحدى المدارس الثانوية بالسويس.

بلاغات لوكيل وزراة التربية والتعليم

وتابع بيان مديرية التربية والتعليم، أنّ وكيل وزارة التربية والتعليم، قرر تشكيل لجنة، وفقاً لما ورده من معلومات، مكونة من التوجيه المالي والإداري وإدارة الأمن وإدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومن خلال أعمال اللجنة، تم إثبات الواقعة بالطرق القانونية، ورفع الأمر إلى محافظ السويس، الذي اتخذ قراره الفوري بإيقاف مدير المدرسة و8 معلمين آخرين عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات لخروجهم عن مقتضيات الواجب الوظيفي بجمع مبالغ ماليه دون وجه حق، ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل المؤسسة التعليمية.