جوجل تحذف ملايين الحسابات على Gmail في ديسمبر.. 4 طرق لحماية بريدك الإلكتروني

أعلنت شركة جوجل أنها تقوم بحذف الحسابات غير النشطة على خدمة البريد الإلكتروني، وفقا لما ذكره موقع «indiatoday».

حذف حسابات Gmail

وبحسب الشركة يكون موعد حذف الحسابات غير النشطة على خدمة البريد الإلكتروني في بداية شهر ديسمبر المقبل، حيث يُعني ذلك أن أي شخص لم يستخدم حسابه على «Gmail» منذ فترة طويل يحتاج إلى الدخول إليه الآن لتجنب حذفه.

وذكرت الشركة أنه من الممكن حذف الحسابات التي لم يتم استخدامها لمدة عامين على الأقل، كما أن يتضمن هذا القرار حذف حسابات «Gmail وGoogle Drive وYouTube وGoogle Photo» للمستخدمين.

ولفتت الشركة إلى أنه لم تطبيقه على التغيير على حسابات المدرسة أو الأعمال، بل فقط يتم تطبيقه على الأشخاص الذين يمتلكون حسابات شخصية، بحسب ما ذكره شركة جوجل، حيث إن عملية الحذف سوف تبدأ بالحسابات التي تم إنشاؤها ولم يتم استخدامها مطلقًا.

تقوم الشركة بإرسال عدة إشعارات، لمستخدمين كل من حساب Gmail وعنوان البريد الإلكتروني المخصص للطوارئ قبل حذف حسابهم.

مواجهة خطر حذف حسابات Gmail

ولمواجهة هذا الخطر، يجب على مستخدمي جوجل تسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين للحفاظ على حساب Google نشطًا، وإذ سجل المستخدم الدخول إلى حسابه في Google أو إلى أي من خدماتهم مؤخرًا، يعتبر ذلك نشطا ولن يتم حذفه.

وقالت الشركة إنه إذا فحص المستخدم بريده الإلكتروني، أو شاهد مقطع فيديو على YouTube، أو قام بتنزيل تطبيق في متجر Google Play، فإن حسابه لم يكن معرضًا لخطر الحذف.