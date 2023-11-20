«إعلام النيل» ينظم ندوة توعية سياسية لطلاب جامعة سوهاج

نظم مركز إعلام النيل بسوهاج، اليوم الاثنين، ندوة توعية سياسية لطلاب جامعة سوهاج، بالتعاون مع كلية الألسن، في إطار سلسلة من الندوات التي ينظمها المركز لرفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي.

وقالت إيمان علي، مدير مركز إعلام النيل بسوهاج، إن الندوة تهدف إلى حث الشباب على أهمية الوعى السياسي وحرية الرأي، كأحد مبادئ الديمقراطية التي تتبناها وتدعمها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، لتحقيق مبادئ العدل والمساواة وحقوق الإنسان والحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع المصري.

حضور الندوة

حاضر في الندوة عميد كلية الألسن الدكتور ناصر حجي، والدكتور صبري توفيق وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور حماد عبد الحميد وكيل الكلية لشؤون الطلاب، وحضرها طلاب كلية الألسن بجامعة سوهاج.

وأكدت إيمان أهمية الدور التوعوي والتنويري للهيئة العامة للاستعلامات، والذي يقوم من خلال الاتصال المباشر بتنمية الوعي لدى كل أفراد المجتمع، وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع.

أهمية المشاركة السياسية

وأوضحت أن تطور أي نظام يرتبط بوجود انتخابات حرة نزيهة قائمة على أساس التعددية والمنافسة السليمة، لذا لابد من المشاركة الفاعلة وحث الجموع على أهمية الإقبال على صناديق الاقتراع للمساهمة في إكمال مسيرة البناء والتنمية واستقرار الأوطان والدخول بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

اختتمت الندوة بحوار مع الطلاب حول القضايا السياسية المختلفة، وأهمية المشاركة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.