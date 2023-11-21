بدء موسم حصاد الكوسة الخضراء في كفر الشيخ.. الكيلو بـ4 جنيهات

قال الدكتور رمضان أبو جاموس، مدير الإدارة الزراعية، في مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إن المزارعين يتميزون يزرعون محاصيل الخضروات ذات الإنتاجية الفائقة، بينها محصول الكوسة، والذي يجري حصاده في هذا الوقت.

زراعة 1500 فدان كوسة ببلطيم

وأوضح «رمضان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري حالياً حصاد نحو 1500 فدان من الكوسة الخضراء ببلطيم، في كفر الشيخ، وينتج الفدان الواحد ما بين 11 حتى 15 طن كوسة، بواقع أرباح ما بين 50 إلى 60 ألف جنيه.

مدة حصاد المحصول وسعر الكيلو

وأشار إلى أن مدة حصاد محصول الكوسة تستمر ثلاثة أشهر، وبلغ سعر الكيلو من الحقل 4.5 جنيه، وهو سعر مناسب للغاية ويصب في مصلحة المستهلك، لافتًا إلى أن الإدارة الزراعية ببلطيم، تقدم كافة أوجه الدعم الإرشادي لإنجاح زراعة الخضروات في مثل هذا التوقيت من العام والذي يشهد تقلبات مناخية.