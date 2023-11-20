جامعة الوادي الجديد تنظم قافلة بيطرية بقرى ناصر الثورة

نظمت كلية الطب البيطري، بجامعة الوادي الجديد، قافلة بيطرية، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية، التي تنفذها الجامعة بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا، ضمن مباردة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إطلاق قوافل بيطرية في جامعة الوادي الجديد

وأكّد، الدكتور وليد سنوسي، عميد كلية الطب البيطري، بجامعة الوادي الجديد، أنّ إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة في البرنامج الرئاسي؛ لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، من خلال إطلاق عدد من القواقل البيطرية، مشيرًا إلى أنّ الجامعة تحرص على تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع.

تخصصات القافلة الطبية بجامعة الوادي الجديد

وأضاف عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، أنّ القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية، عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية، بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات، بجانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل المتخصصين، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.