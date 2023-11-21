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إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الواسطي ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
01:41 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، إزالة 35 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بقرى مركز الواسطي شمال المحافظة، على مساحة فدان و13 قيراط، ضمن حملة إزالات مكبرة، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنّ العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

متابعة المتغيرات المكانية

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

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بقلم عمرو رجب