إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمنية النصر في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق، وأسفرت عن إزالة 8 حالات تعد.

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

قال محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، إن التعدي على الأرض الزراعية، من أخطر المشاكل التى تواجه مصر فى الوقت الحالي، إذ تؤدي إلى تناقص رقعة الأرض الزراعية، لذلك هناك تعليمات مشددة بشن حملات مكبرة بصفة مستمرة، على إزالة المخالفات من تعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، في نطاق المدينة، وجرى رصد إزالة 8 حالات تعد مخالفة، وجرى مصادرة مواد البناء كلها، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

منع أي تعديات جديدة على الأراضى الزراعية

وأضاف رئيس مجلس مدينة منية النصر، يأخذ ذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على المساحات الخضراء، وبالمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضى الزراعية، وإيقاف البناء المخالف فوراً، والتعامل بحزم وقوة، في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين والتصدى بكل قوة وحزم لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين.