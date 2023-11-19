إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في جرجا بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، بإزالة 11 حالة تعد على الأراضي في إطار الحملات المكثفة التي تشنها الوحدة برئاسة عاطف الصمطي رئيس المركز، وبالتعاون مع قوات الأمن والإدارة الزراعية بجرجا، لتنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة 11 تعد على الأراضي الزراعية

وقال رئيس مركز جرجا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا والقرى التابعة لها شنت عدة حملات إزالة للتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وأسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، في نطاق مدينة جرجا ومجلس قروي البربا ومجلس قروي بيت داود ومجلس قروي المجابرة ومجلس قروي بيت علام.

وأضاف أنه تم الإزالة بتأمين قوات الأمن بمركز شرطة جرجا وقسم شرطة جرجا وبحضور رؤساء المجالس القروية وفني التنظيم بالإدارة الهندسية ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.

تحرير محاضر للمخالفين

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعترضين أثناء تنفيذ الإزالة وتعطيل الحملة عن أداء عملها.