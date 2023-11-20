قافلة طبية مجانية بكوم بدار بسوهاج تفحص 900 مواطن ضمن «حياة كريمة»

اختممت مديرية الصحة بسوهاج، فعاليات القافلة العلاجية بنجع كوم بدر التابع لمركز طهطا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» بدعم من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة.

أُقيمت القافلة على مدار يومين، وأجرت الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 900 مواطن، في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والأنف والأذن والحنجرة والعظام وتنظيم الأسرة.

كشوفات مجانية لأهالي سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنّ القافلة الطبية نفذت العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة، بين التحاليل المعملية والأشعة السينية، وندوات التوعية الصحية، واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

تغطية نجوع وقرى سوهاج بالقوافل المجانية

وأضاف «أبو هاشم» أنّ خطة القوافل الطبية، تغطي القري والنجوع الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية، بجميع أرجاء المحافظة.

شارك في التجهيز لهذه القوافل والإشراف عليها، الدكتورة سحر عواجة، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة في سوهاج.