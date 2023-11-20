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«الصحة»: الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلا من الفلسطينيين المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية

كتب:

مريم الخطري
10:26 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
جانب من نقل الأطفال

جانب من نقل الأطفال

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم نقل 12 طفلا من المبتسرين القادمين من قطاع غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بواسطة «الإسعاف الطائر» وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين إلى معبر رفح البري، وتم نقلهم إلى المستشفيات المعدة لاستقبالهم؛ بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.