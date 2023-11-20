«الصحة» توجه نصائح لتجنب الإصابة بالأمراض أثناء التقلبات الجوية

قدمت وزارة الصحة والسكان، بعض النصائح للمواطنين من أجل حماية أنفسهم من الإصابة بالأمراض أثناء انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الجو التي تشهدها البلاد.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض أثناء انخفاض الحرارة وموجة التقلبات التي تضرب العديد من المدن، تأثرا بمنخفض جوي، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض

- تناول وجبات صحية

- قم بشرب الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس البارد.

- مارس الحركة البدنية في اليدين والقدمين.

- ارتدي ملابس ثقيلة تحميك من برودة الجو.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 21 نوفمبر

وتأتي درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة: العظمى 25 درجة والصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 25 والصغرى 17

مطروح: العظمى 25 درجة والصغرى 15

سوهاج: العظمى 26 درجة والصغرى 15

قنا: العظمى 26 درجة والصغرى 17

أسوان: العظمى 27 درجة والصغرى 17

درجات الحرارة الأربعاء 22 نوفمبر

القاهرة: العظمى 26 درجة والصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 17

مطروح: العظمى 29 درجة والصغرى 19

سوهاج: العظمى 26 درجة والصغرى 15

قنا: العظمى 27 درجة والصغرى 17

أسوان: العظمى 28 درجة والصغرى 18