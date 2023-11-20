خريطة قطع المياه في 8 مراكز بالمنوفية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه، غدًا الثلاثاء؛ ببعض القرى والمدن؛ لتنظيف المروقات وتطهير الخزانات وإجراء الصيانة الدورية، وفقًا للسياسة التي تنتهجها الشركة؛ لرفع كفاءة المحطات، خلال الفترة الصباحية؛ لتقديم جودة أفضل للمشتركين.

أماكن قطع المياه في المنوفية غدًا

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أماكن قطع المياه غدًا الثلاثاء، وفقًا لخطة الصيانة الدورية المتبعة بالشركة كالتالي:

مركز شبين الكوم: قطع المياه عن قريتي السكرية والبتانون.

مركز الشهداء: انقطاع المياه عن قرى جزيرة الحجر، وسنورس وزاوية البلقي ودنشواي.

مركز تلا: قطع المياه بقرى بمم وسميح، وزاوية بمم، وصفط جدام، وكفر السكرية.

مركز بركة السبع: انقطاع المياه بقرى الروضة، وطوخ فيشا، وأبو مشهور.

مركز الباجور: قطع المياه عن قرى ومسجد مشيرف، ومشيرف، وكفر الخضرة، وتلوانة، وشبرانجي، وكفر العتامنة، وبهتاى، وبني عرب، وجروان

مركز قويسنا: انقطاع المياه عن قرى أمتو، أم خنان، وأم ذكري، وميت برة، وعرب الرمل.

مركز أشمون: قطع المياه بقرى كفر عون، والنعانية، وسبك الأحد، وشنشوز، ومشتل نور، ومحلة سبك، وشطانوف، وسنريس.

مركز منوف: انقطاع المياه عن قرى شبلولة، وفيشا، وكشموش، وكفر فيشا.

مواعيد قطع المياه في المنوفية غدًا

واختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بالإشارة إلى قطع المياه، غدًا الثلاثاء، خلال الفترة الصباحية، لمدة 4 ساعات، بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.