قطع المياه عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، قطع المياه لمدة 8 ساعات، للقيام بأعمال صيانة وتغيير كابل كهرباء بمحطة مياه تل ناروز شرق النيل، مع توفير سيارات المياه النقية للمواطنين عند الحاجة إليها.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن أماكن انقطاع مياه الشرب في بني سويف تشمل قرية بياض العرب ومنطقة الحمرايا شرق النيل بمركز بني سويف، لمدة 8 ساعات، ابتداء من الساعة 9 مساء اليوم الأحد حتى 5 فجر غدًا الاثنين.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأعلنت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة أن الشركة تجري الصيانة اللازمة بالمحطات لضمان تحسين مستوى الخدمة استمرارها بالشكل الأمثل.