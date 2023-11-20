خريطة قطع المياه عن عدة مناطق بالمنوفية اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه، اليوم الاثنين، عن عدة قرى ومدن تابعة لها لإجراء الصيانة الدورية التي تنتهجها الشركة لرفع كفاءة المحطات، حيث يتم غسل المروقات وتطهير الخزانات خلال الفترة الصباحية لتقديم جودة أفضل للمشتركين.

أماكن قطع المياه اليوم

وحددت الشركة أماكن قطع المياه اليوم، وفقًا لخطة الصيانة الدورية المتبعة بالشركة كالتالي:

- مركز شبين الكوم: انقطاع المياه عن كفر مصلحة وميت خاقان والقرى التابعة لها.

- مركز الشهداء: انقطاع المياه عن قرى شماسيس وأبو كأس ودراجيل ودنشواى.

- مركز بركة السبع: انقطاع المياه بقرى أبو مشهور وطوخ طنيشا.

- مركز تلا: انقطاع المياه عن قريتي طوخ دلكة وميت أبو الكرم.

- مركز الباجور: قطع المياه اليوم عن ميت عفيف.

- مركز قويسنا: انقطاع المياه عن قرى طه شبرا وعرب الرمل.

- مركز أشمون: قطع المياه بقرى كفر العمدة وسنتريس وساقية أبو شعرة.

- مركز منوف: انقطاع المياه عن قرى صلصط وكفر صلصط وزاوية رازين.

مواعيد قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، مواعيد قطع المياه اليوم الاثنين، لمدة 4 ساعات، بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.