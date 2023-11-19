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قطع المياه عن شبين الكوم بالمنوفية غدا.. تعرف على المواعيد

كتب:

إبراهيم الديهي
09:59 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدًا الاثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بكفر المصيلحة وميت خاقان لمدة أربعة ساعات، لإجراء الصيانة الدورية حفاظًا على سلامة المواطنين. 

مواعيد قطع المياه عن مدينة شبين الكوم غدًا 

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ قطع المياه غدًا عن مدينة شبين الكوم يكون من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً من اليوم نفسه، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

توفير كميات مياه مناسبة في أثناء الانقطاع

وأهابت شركة مياه الشرب، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات والجهات الحكومية والخاصة كافة، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها في أثناء فترة قطع المياه عن مدينة شبين الكوم. 

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