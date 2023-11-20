التحالف الوطني: تجهيز أكثر من 200 شاحنة مساعدات لغزة الخميس

كشف محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن القوافل الإغاثية المقدمة لأهالي غزة، مشيرا إلى أن التحالف استطاع تجهيز وإدخال 340 شاحنة مساعدات لقطاع غزة حتى الآن، وتتكون من مواد إغاثية وطبية وألحفة وبطاطين ومياه شرب وكل ما يحتاجه القطاع.

تجهيز أكثر من 200 شاحنة

وأضاف «فؤاد» خلال لقائه ببرنامج مساء dmc، أن هناك أكثر من 200 شاحنة ستكون جاهزة الخميس المقبل بها كل المستلزمات الإغاثية والأدوية.

وتابع أنه خلال هذه الفترة سنقوم بتجميع قافلة إغاثية أسبوعيا للتحالف الوطني، ونحاول تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، موضحا أن التحالف بكل مؤسساته يبذل مجهودا لجمع التبرعات من المصريين وعدد المتبرعين يزيد بشكل مستمر لأن الشعب متعاطف بشكل كبير مع القضية الفلسطينية.