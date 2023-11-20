«القاهرة الإخبارية»: اتفاق تبادل المحتجزين بات وشيكا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك اتفاق تبادل المحتجزين بات وشيكا.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام إسرائيلي، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخفِّض عدد قوات الاحتياط التي استدعاها للمشاركة في الحرب على قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرح الآلاف من جنود الاحتياط

وسرَّح جيش الاحتلال الآلاف من جنود الاحتياط من أجل أن يعودوا إلى سوق العمل، بعدما أعطت تل أبيب الضوء الأخضر لصفقة تبادل محتجزين.

وذكر إعلام إسرائيلي، أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن صفقة تبادل المحتجزين.