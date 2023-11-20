«عبد الله» يحقق إنجازا فريدا في بطولة العرب لكمال الأجسام: «أحلم بمستر أولمبيا»

حصل أحمد عبد الله، 18 عامًا، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، على المركز الرابع، وزن 60 كيلو، في بطولة العرب لكمال الأجسام «ناشئين»، النسخة الـ23 لعام 2023 والتي نظمها الاتحاد الدولي للعبة، وأُقيمت فعالياتها في محافظة الإسكندرية.

وقال «عبد الله»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ بطولة العرب لكمال الأجسام «ناشئين» النسخة الـ23 لعام 2023 شارك فيها أكثر من 900 لاعب من 15 دولة عربية، لافتًا إلى أنّه استطاع أنّ يتوج بالمركز الرابع في البطولة، معبرًا عن سعادته بتشريفه لمحافظة كفر الشيخ خلال البطولة.

وأكد «عبد الله»، أنّ مشواره مع رياضة كمال الأجسام بدأ منذ 5 سنوات، وتدرب على يد أحد أبرز مدربي اللعبة هو الكابتن أحمد الشمبلي، لاكتساب الخبرة، وبعد المجهودات المتواصلة والالتزام بالتدريبات، شارك في 4 بطولات خاصة، حصل فيها على مراكز متقدمة، فضلًا عن مشاركته في المهرجان الرياضي بالإسكندرية التابع لوزارة الشباب والرياضة، وصولًا إلى المشاركة في بطولة العرب لكمال الأجسام «ناشئين» النسخة الـ23 لعام 2023، وحصوله على المركز الرابع وزن 60 كيلو في البطولة.

النظام الغذائي سر النجاح

وأوضح «عبد الله»، أنّه يسير على نظام غذائي منذ 5 سنوات عبارة عن «فراخ، ولحمة، وسمك، وبيض، وتونة، وبطاطس، وبطاطا، وأرز، وشوفان»، كما يتمرن مرة واحدة يوميًا باستثناء أيّام البطولة يكون التمرين مرتين يوميًا، منوهًا إلى أنّه يحرص على تقسيم وقته بين الدراسة والتمرين بحيث لا يطغى أي منهما على الآخر.

وأشار «عبد الله»، إلى أنّ حلمه الوحيد أنّ يُنافس في بطولة مستر أولمبيا، سيرًا على نهج ابن مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ممدوح السبيعي، الشهير ببيج رامي، ويرفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية.