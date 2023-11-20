«مياه الدقهلية» تنظم ورشة تدريبية لتطوير تكنولوجيا الترشيح المستمر

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم الاثنين، أول ورشة تدريبية في مجال محطات تكنولوجيا الترشيح المستمر الذي لا يتوقف «Dyna Sand Filteration»، بمقر مركز التدريب الإقليمي بالشركة، بالتنسيق مع قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتستمر فعاليات الورشة حتى يوم الخميس القادم، بحضور ممثلين عن شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات الشرقية، والبحيرة، ومياه الإسكندرية، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية.

وتهدف الورشة إلى التعرف على مفاهيم الترشيح المستمر dyna filteration، والطرق المثلى للتشغيل والصيانة لها، والمقارنة بينها وبين تكنولوجيات التنقية الأخرى، إذ تعد تكنولوجيا حديثة ومقدمة.

وأوضح المهندس على البنا، مدير ملف التكنولوجيات الحديثة بالشركة القابضة، أن الورشة تهدف إلى بناء كوادر فنية ماهرة في مجال محطات تكنولوجيا الترشيح المستمر، ووضع أسس تشغيل مثلى لهذه المحطات، ومتابعة تطبيقها والالتزام بها.

وأضاف البنا أن تلك التكنولوجيا تحتاج لعمالة فنية ماهرة ومدربة، لذا فالورشة تهدف إلى بناء كوادر فنية فى هذا الصدد، بالاعتماد على الخبرات القديمة.