استمرار شفط مياه الأمطار في الدقهلية لليوم الثاني على التوالي (صور)

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الاثنين، استمرار عمليات أعمال كسح وشفط مياه الأمطار منذ أمس ولليوم الثاني على التوالي، من خلال فرق العمل الميدانية، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياة الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة.

شفط مياه الأمطار بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، إلى شفط المياه بعد أن تعرضت أمس بعض مدن ومراكز وقري محافظة الدقهلية لسقوط أمطار على كل المناطق ومستمرة حتى اليوم بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي.

وأكدت المحافظة، أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مع ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة.

وأصدر محافظ الدقهلية توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها، وإصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.