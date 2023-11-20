«مياه الدقهلية» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

أعلن المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكل قطاعات الشركة، لمواجهة تقلبات الطقس، بعد أن تعرضت المحافظة لسقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق.

وأكد «نصر» في بيان له، أن الشركة رفعت درجة التأهب والاستعداد التام من خلال تمركزات لفرق الطوارئ وجاهزية جميع المعدات والسيارات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار.

أرقام الخط الساخن بمياه الدقهلية

وأوضح أنه جرى تحديد رقم من الشركة لتلقي شكاوى المواطنين عن أي شيء يتعلق بمياه الأمطار والطقس السيئ على مدار 24 ساعة، عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون على مستوى المحافظة.

ارقام غرفة عمليات محافظة الدقهلية

وأعلنت محافظة الدقهلية، في بيان لها، رفع حالة الطوارئ بعد الأمطار التي شهدتها عدة مدن أمس، بالإضافة لتخصيص أرقام وخطوط ساخنة من أجل التواصل مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية عبر الأرقام 114 و050/2314880 و050/2327792.