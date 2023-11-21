رئيس برلمانية «مستقبل وطن»: الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات

قال الدكتور سامى هاشم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنّ الحزب يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاستحقاق الرئاسي المقبل لاستكمال مسيرة الانجازات.

وأضاف «هاشم» خلال مؤتمر جماهيري للحزب، في محافظة الإسماعيلية، أنّ الرئيسي السيسي ترك بصمة وإنجازات واضحة على مدار السنوات الماضية على أرض الواقع ومنها في قطاع الصحة والتعليم والطرق والكباري، والمدن الجديدة وبرنامج حياة كريمة ورعاية الفقراء.

الإسماعيلية تدعم الرئيس السيسي

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة النائب حماد موسى حماد أمين المحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالملاعب المفتوحة بإستاد الإسماعيلي الرياضي لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال النائب حماد موسى رئيس حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية أن مصر شهدت تحديات كبيرة على مدار السنوات الماضية على رأسها تحدي مكافحة الإرهاب، إلا أن الرئيس اختار العمل على التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

وحضر المؤتمر الجماهيري الحاشد، الشيخ أشرف السعيد، مدير عام الوعظ والدعوة والإعلام الديني والأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية، والقس بنيامين مزيد بسادة ممثل الكنيسة، وعضو بيت العائلة المصرية، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.