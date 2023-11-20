محافظ الإسماعيلية: استمرار رفع حالة الطوارئ لحين تحسن الطقس

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حالة الطوارئ مستمرة لحين انتهاء المنخفض الجوي وموجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة خلال الأيام الحالية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه باستمرار انعقاد كافة غرف العمليات في الوحدات المحلية وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ لحين استقرار الأوضاع الجوية خلال الساعات المقبلة.

بشارة: تدخل سريع حال أي طارئ

وتابع أنه وجه بالتدخل السريع حال وجود أي طارئ والتعامل الفوري معه، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ لا زالت منتشرة في جميع الميادين والشوارع الرئيسية وعلى الطرق السريعة الزراعية والصحراوية.

توقعات بسقوط أمطار

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن المحافظة لا زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي والتي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 40%، إلى جانب نشاط للرياح.

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية أمطارا كثيفة أمس الأحد في مختلف مناطق المحافظة، وذلك في التل الكبير والقصاصين وفايد وأبو صوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب والقرى التابعة لها، فيما حذرت الشبكة المواطنين من الوقوف أسفل أعمدة الإنارة أو اللافتات الإعلانية والأشجار خلال الأمطار ونشاط للرياح لعدم تعريض حياتهم للخطر.