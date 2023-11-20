حماة الوطن: مصر تقف «كتف بكتف» مع الشعب الفلسطيني

ثمن المستشار حاتم العشري القيادي بحزب حماة الوطن، جهود الدولة المصرية التي بذلت خلال الفترة الماضية لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة بعد تعرضهم لجرائم بشرية على يد الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف.

وقال حاتم العشري خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية عمدت خلال الفترة الماضية على أن تكون كتفا بكتف مع الشعب الفلسطيني وظهر ذلك باصطفاف عربات قطار المساعدات أمام معبر رفح منذ بداية اليوم الأول للعدوان على غزة، وذلك وسط صمت شديد الغرابة من المجتمع الدولي؛ الأمر الذي يؤكد على الانتماء القومي العربي الذي تؤمن به مصر على مر العصور.

دعم القضية الفلسطينية دوليا

وتابع: «فضلا عن الدور الدبلوماسي الذي لعبته القيادة السياسية في البلاد لدعم القضية الفلسطينية دوليا وظهر ذلك من خلال قمة القاهرة للسلام التي حضرها معظم حكام ورؤساء وملوك دول العالم والذي جاء للوقوف على أرض صلبة للقضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة وجود حل جذري لها».

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن حديثه مؤكدا على الدعم الكامل للقيادة السياسية في وقوفها بجانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.