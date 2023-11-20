نشأت الديهي: الاحتلال الإسرائيلي فشل في فلسطين بدليل أزمة المحتجزين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاحتلال الإسرائيلي لم ينتصر في حربه على قطاع غزة ، وكل ما فعله هو قتل الأطفال والمدنيين وتهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب.

وأضاف أن فكرة القضاء على الفصائل الفلسطينية فشلت بكل المقاييس بدليل عدم نجاح الاحتلال الإسرائيلي في الإفراج عن محتجز واحد.

رشقة صاروخية على تل أبيب

ولفت «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الإثنين، إلى أن الفصائل الفلسطينية قامت بإطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب، مشيرًا إلى أن هذه الرشقة هي الأكبر من نوعها على عاصمة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن سبب موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إعداد هدنة لمدة 5 أيام، هو استمرار هجمات الفصائل الفلسطينية واللبنانية والحوثية على إسرائيل، لافتًا إلى أن جماعة الحوثي قامت بنشر فيديو وهي تسيطر على سفينة تتبع للاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر يهدد الملاحة في البحر الأحمر ومرفوض، معقبًا: «ما يحدث اليوم نتيجة ما زرعه نتنياهو، هذا الرجل البغيض الذي سيكون مصيره السجن».

ضرورة حل القضية الفلسطينية

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش تحدث على أن الأزمة الفلسطينية هي الأصعب منذ توليه مسؤوليته، مشيرًا إلى أنه سيدفع منصبه ثمنا لمواقفه الكاشفة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مثلما حدث مع بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.