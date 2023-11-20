حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والطرق العامة بالمنتزه 

أكّد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، تكثيف التواجد الميداني، والتصدي لفروشات الأرصفة، وإزالة التعديات على حرم الطرق العامة الأراضي الزراعية.

ونظمت إدارة إشغال الطريق، بقيادة إسلام عبدالحميد، ومعاوني الإشغال، حملة مكبرة، للقضاء على ظاهرة التعدي على الطريق العام والأراضي الزراعية، بالاشتراك مع إدارة المتغيرات والحملة الميكانيكية.

حلمة إزالة الإشغالات بالمنتزه

وقال اللواء محمد عبدالله سحلول لـ«الوطن»، أنّ حملة إشغال الطريق، رفعت الإشغالات وتحفظت عليها، للعمل على السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملة شملت شوارع محمد عوض جبريل وخالد بن الوليد، وأسفرت عن التحفظ على نحو 40 حالة إشغال وإزالة 80 حاجزًا متنوعًا.

وأضاف رئيس حي المنتزة أول، أنه تم متابعة الموقف التنفيذي لبدء أعمال تطهير مصرف فرعون، بتنسيق إدارة التنمية الريفية، مع هندسه الري، فضلا عن تطهير نحو 200 متر من مجري المصرف.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار التصدي للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، تم إزالة 4 متغيرات مكانية مخالفة بحوض خطاب ومحسن رقم 2 وعزبة كردون بالاشتراك مع إدارة المتغيرات والحملة الميكانيكية.