أسعار السلع الغذائية اليوم.. السكر بـ27 جنيها ضمن مبادرة الحكومة

شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية، اليوم الجمعة، انخفاضا ملحوظا لبعض الأنواع واستقرارا للبعض الآخر داخل الأسواق والمحال، مع وجود معروض جيد منها في الأسواق المحلية، فيما سجل سعر كيلو السكر المعبأ نحو 27 جنيهًا ضمن المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع.

أسعار المواد الغذائية في الأسواق المصرية

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار السلع والمواد الغذائية بأنواعها المختلفة اليوم الجمعة، بالأسواق المحلية والسلاسل التجارية، وسجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 39.89 جنيه، وتختلف أسعار السلع بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض نحو 135.16 جنيه، فيما سجل سعر طبق البيض الأحمر نحو 137 جنيهًا، بينما انخفض سعر طبق البيض البلدي ليسجل نحو 143.61 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 28.02 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 10%.

- سجل متوسط سعر العدس المعبأ صحيح نحو 50.11 جنيه للكيلو.

- سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 39.89 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو العدس الاصفر نحو 49.02 جنيه.

أسعار الجبن اليوم في مصر

- سجّل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 97.92 جنيه.

- سجّل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض «ثلاجة» نحو 87.29 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 4.01%.

- سجّل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض «اسطنبولي» نحو 111.02، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 4.47%.

- سجّل متوسط سعر كيلو الجبن الشيدر نحو 222.88 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو10.79%.

- سجّل متوسط سعر كيلو الجبن الرومي نحو 238.41 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 2.1%.