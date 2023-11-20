«مستقبل وطن» بالإسماعيلية: السيدات ركيزة أساسية في الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة دينا ياقوت، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن في الإسماعيلية، إنّ المرأة المصريّة حجز الزاوية في أي عملية انتخابية، على مدار السنوات الماضية.

وأضافت «ياقوت» خلال مؤتمر جماهيري للحزب اليوم في محافظة الإسماعيلية بمنطقة الملاعب المفتوحة، أنّ قطاع المرأة سوف يقدم مشهدًا انتخابيًا لتأييد الرئيس السيسى، كنوع من رد الجميل على إنجازاته ودعمه لهم على مدار السنوات الماضية: «أدعوا جميع السيدات الخروج يوم الانتخابات لرد الجميل للرئيس السيسى».

من ناحيتها، قالت لبنى ذكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إنّ المرأة المصريّة حصلت على حقوقها في عهد الرئيس السيسي.

وأضافت «ذكي»، في كلمتها خلال المؤتمر اليوم الاثنين: «أدعو السيدات الوقوف صفًا واحدًا وعلى قلب واحد لنقول نعم للزعيم الوطني الرئيس السيسي».

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة النائب حماد موسى حماد، أمين المحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالملاعب المفتوحة بإستاد الإسماعيلي الرياضي؛ لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

وحضر المؤتمر الجماهيري الحاشد، الشيخ أشرف السعيد، مدير عام الوعظ والدعوة والإعلام الديني، والأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية، والقس بنيامين مزيد بسادة ممثل الكنيسة، وعضو بيت العائلة المصرية، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.