مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا في الإسماعيلية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية برئاسة النائب حماد موسى حماد أمين المحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالملاعب المفتوحة باستاد الإسماعيلية؛ لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر الجماهيري الحاشد الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ والدعوة والإعلام الديني والأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية، والقس بنيامين مزيد بسادة ممثل الكنيسة وعضو بيت العائلة المصرية، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور سامي هاشم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بالإضافة لمشاركة عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية وجميع القوى السياسية والكيانات الوطنية الذين جاءوا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي لإنجازات الرئيس في الإسماعيلية من مشروعات عملاقة، ثم دعا النائب حماد موسى أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، الشعب المصري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي معددا إنجازاته في جميع المجالات؛ خاصة المبادرات التي نجحت في تحسين حياة المواطنين.

وأكد الشيخ أشرف السعيد والقمص بنيامين مزيد بسادة راعى كنيسة الأنبا بيشوي، ضرورة المشاركة الإيجابية واختيار قائد حكيم وهو الرئيس السيسي.

وقال النائب الدكتور سامي هاشم، أمين التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعرض الإنجازات التي حققها الرئيس في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم والطرق والكبارى والمدن الجديد وبرنامج حياة كريمة.

ثم تحدث النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

ومن جانبه، قال النائب عصام دياب عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي قائد عظيم واجه تحديات جسيمة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب ورسخ مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري.

وأضاف الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يدعم ويساند بإخلاص وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مشيدا بموقف الرئيس المشرف تجاه الشعب الفلسطيني وأهل غزة.

وركزت الدكتورة دينا ياقوت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية على المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية في عهد الرئيس، داعية أن تكون المرأة المصرية عنصرا فعالا في هذه الانتخابات كدأبها في كل الاستحقاقات السابقة.

ولفتت لبنى ذكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية إلى ضرورة رد الجميل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والوقوف صفا واحدا لتأييده ودعمه في الانتخابات الرئاسية.