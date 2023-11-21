10 مزايا لقانون التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها خصم 25% على الدفع «الكاش»

بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد هدفه مساعدة جميع المواطنين والتيسير عليهم ووقف استنزاف الأراضي.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح الجديد حقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، مؤكدًا أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون التعامل بحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح أنه سيتم تدريب العاملين في الوحدات المحلية بالمحافظات على تطبيق قانون التصالح، في ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء، وأن مزايا قانون التصالح مايلي،

ميزات قانون التصالح

- معالجة السلبيات التي نتجت عن تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

- التيسير على المواطنين في الإجراءات الخاصة بالتصالح.

- تشجيع المواطنين بالتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.

- التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية للعقار أو الوحدة السكنية قبل التصالح حفاظا على الأرواح.

- أتاح القانون التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورة.

قيمة التصالح

- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.

- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد.

- تخفيض 25% مقابل السداد الفوري لقيمة التصالح.

- التعامل بشكل رسمي على المبنى وإدخال المرافق بمجرد التصالح.

- وقف الأحكام القضائية الخاصة بمخالفة البناء بمجرد التصالح