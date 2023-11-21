الصحة الفلسطينية: لا وجود للأسلحة بالمستشفيات.. ونٌثمن جهود مصر لاستقبال المرضى

قال الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية لقناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، إنه لا وجود للأنفاق أو أسلحة بالمستشفيات، وما يروج له الاحتلال مجرد أكاذيب.

وأضاف أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة، لافتا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي.

نثمن جهود مصر في استقبال الجرحى والمصابين

وتابع: «نثمن جهود مصر في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية».

قال متحدث وزارة الصفحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.

وفي نفس السياق، تتزايد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة، والتي مر عليها ما يقرب من شهر ونصف الآن، وتسببت في استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية، الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان، وعلى طول الحدود، ما دفع البيت الأبيض لبعث عدة رسائل تحذيرية إلى حكومة الاحتلال.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، عن قلقه بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود مع لبنان، وفقًا لـ3 مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.