للمرة الثانية.. «مستقبل وطن» ينظم حملة طرق الأبواب لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية للمرة الثانية، حملة «طرق الأبواب» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وجرى تنظيمها من أمانة المرأة بالحزب، التي تجوب شوارع الدقهلية، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

تنظيم حملة طرق الأبواب لدعم السيسي بالدقهلية

قالت الدكتورة سمية عودة، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن شرق المنصورة، في تصريح لـ«الوطن»، هذه الحملة نظمتها أمانة المرأة بالحزب وتعد حملة طرق الأبواب المرة الثانية التي نظمناها لنجوب شوارع الدقهلية، في المرة الأولى استهدفنا عزبة الهاويس، والثانية استهدفنا كفر البدماص وسوق الدراسات، والهدف منها دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ونشر الوعي بين المواطنين، وثقافة التصويت والمشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت نهى فاروق، أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن شرق المنصورة، حملة طرق الأبواب ستظل مستمرة لحين اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية وهدفنا هو دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وكان هناك استجابة كبيرة من قبل المواطنين وأكدوا دعمهم للرئيس السيسي وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، مرددين كلمات وطنية وداعمة للسيسي مثل «كلنا معاك ياريس، حبيب الملايين» الشعب المصري يعرف ويعلم جيدا قيمة هذا القائد العظيم الذي أثبت بأن مصر في الريادة وصوتها مسموع بين دول العالم وهو الأجدر بقيادة مصر هو الأمن والأمان لمصر وشعبها.