«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في الصعيد اليوم.. شبورة وتراجع الحرارة 4 درجات

تتأثر محافظات الصعيد بطقس اليوم الثلاثاء شمالا وجنوبا بعدة ظواهر جوية، أدت لإعلان الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات وفقا لغرف عمليات المحافظات، وتتعرض محافظات شمال الصعيد لشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا، مع وجود غيوم جزئية، ونشاط للرياح بسرعة 20 كيلو في الساعة، مع عدم وجود توقعات بسقوط أمطار.

طقس الصعيد اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أنه تسود غيوم جزئية بطقس اليوم على محافظات جنوب الصعيد، ونشاطا للرياح بسرعة 20 كيلو بالساعة ويسود طقس معتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد، بينما تسجل الرطوبة 60% للكبرى، و20% للصغرى بشمال الصعيد، و35% لدرجة الرطوبة الكبرى و15% لدرجة الرطوبة الصغرى بجنوب الصعيد.

درجات الحرارة بطقس الصعيد

تشهد درجات الحرارة بصعيد مصر اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظا تخطى 4 درجات، خاصة على جنوب الصعيد، حيث يسجل 27 درجة مئوية بدرجة الحرارة العظمى، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل 17 درجة مئوية، بينما درجات الحرارة بطقس شمال الصعيد، تسجل العظمى 26 درجة مئوية لدرجة الحرارة، والصغرى 14 درجة مئوية.

رفع درجة الاستعدادات بطقس الصعيد

ورفعت غرف عمليات المحافظات درجات الاستعداد للتعامل مع تأثيرات الطقس السيئ، كما رفعت مديريات الصحة بمحافظة الصعيد درجات التأهب، ونشرت فرق التدخل السريع وسيارات الإسعاف خاصة الطرق السريعة.