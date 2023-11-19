طقس السويس اليوم.. انخفاض درجة الحرارة ونشاط الرياح

شهدت محافظة السويس، طقسًا غير مستقر في الساعات الأولى من صباح اليوم، فضلا عن وجود نشاط لحركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة وانتشار الغيوم بكثافة في سماء المحافظة، مع تحذيرات بسقوط أمطار رعدية.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس السويس اليوم، إذ بلغت درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية، وسط توافر فرص لسقوط أمطار، وسجلت نسبة الرطوبة 37%، وسرعة الرياح 19 كم/ ساعة، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد صباحًا وأول الليل.

رفع درجة الاستعداد في السويس

تشهد محافظة السويس، رفع درجة الاستعداد وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتطهير بيارات تصريف الأمطار وخطوط الصرف الصحي، وتأكيد عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها وسلامة وجهازية معدات الأحياء المختلفة للتدخل الفوري في أي لحظة، لرفع أي آثار تتركها تقلبات الطقس في محافظة السويس، فيما شهدت الطرق الداخلية سهولة في التنقل، وانتظام حركة السير على الطرق الداخلية التي تربط الأحياء، وكذلك الخارجية التي تربط السويس، بمحافظات الجوار.

حالة البحر الأحمر اليوم

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ حالة البحر الأحمر اليوم، معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على محافظة السويس، فيما يشهد خليج السويس بحسب التوقعات، أمطارًا خفيفة.