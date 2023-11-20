طقس السويس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة السويس، انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم، وازدادت سرعة حركة الرياح، مما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في الأحياء الخمسة للمحافظة.

وتشهد محافظة السويس، استمرار رفع درجة الاستعداد، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، باستمرار تطهير بيارات تصريف الأمطار وانتشار فرق التدخل في مختلف الميادين بالتنسيق مع شركة مياه مدن القناة، وتطهير خطوط الصرف الصحي، وتأكيد عمل محطات الصرف الصحي بطاقتها الكاملة وجاهزية معدات الأحياء المختلفة للتدخل الفوري في أي لحظة لرفع أي آثار تتركها تقلبات الطقس، مع التنسيق مع مختلف الجهات العاملة في السويس بالجاهزية التامة لأي طارئ.

طقس السويس اليوم الاثنين

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس السويس اليوم، وبلغت درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية، وسط توافر فرص سقوط أمطار، فيما سجلت نسبة الرطوبة 64% وسرعة الرياح 26 كم /ساعة، ليسود محافظة السويس، طقس مائل للبرودة أول الليل، باردًا في آخره.

حالة البحر الأحمر اليوم

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال بيان لها، من استمرار توافر الفرصة لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، قد تكون رعدية أحيانًا على محافظة السويس.