شبورة ورياح وتغير بدرجات الحرارة في طقس الصعيد غدا.. اعرف التفاصيل

تشهد محافظات شمال الصعيد بطقس غدا الأحد، شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا، خاصة من الساعة 4 حتى 7 صباحا، وفقا لغرف العمليات بالمحافظات، إذ يجري متابعة الطقس على مدار 24 ساعة، فيما تسطع الشمس على محافظات جنوب الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال الصعيد، وحار على محافظات شمال الصعيد، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب الصعيد.

طقس الصعيد غدا حار نهارا معتدل ليلا

بينما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا، خاصة على جنوب الصعيد، فتسجل 35 درجة مئوية بدرجة الحرارة العظمى، فى طقس شديد الحرارة، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل 21 درجة مئوية في طقس معتدل، بينما درجات الحرارة بطقس غدا على محافظات شمال الصعيد، العظمى تسجل 31 درجة مئوية لدرجة الحرارة، والصغرى 17 درجة مئوية في طقس معتدل.

نشاط رياح على شمال الصعيد وارتفاع الرطوبة

وتسجل الرطوبة على محافظات شمال الصعيد 60% للعظمى، بينما للصغرى 20%، بينما محافظات جنوب 35% للعظمى، للصغرى 15%، مع وجود رياح نشطة على محافظات شمال الصعيد، بسرعة 30 كم بالساعة، تكون مثيرة أحيانا للأتربة، بينما على محافظات جنوب الصعيد تكون الرياح معتدلة بسرعة 20 كم بالساعة، مع عدم توقع سقوط أمطار على أى من محافظات شمال وجنوب الصعيد.