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خالد عبد العزيز: تلقيت نبأ توليتي وزارة الشباب.. واستدعائي جاء بعدها بـ«ربع ساعة»

كتب:

نرمين عفيفي
02:00 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
المهندس خالد عبدالعزيز

المهندس خالد عبدالعزيز

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، إنه تلقى اتصالا هاتفيا في 16 يوليو 2013، يطلب منه الحضور إلى مقر رئاسة الوزراء في خلال ربع ساعة، وجرى تكليفه بحقيبة الدولة للشباب والرياضة، موضحا أنه ذهب للقاء، وأخبره الدكتور حازم الببلاوي، بأنه تولى وزارة الشباب والرياضة، وأداء اليمين خلال ساعات، وأدى اليمين أمام الرئيس السابق عدلي منصور.

وأضاف وزير الشباب والرياضة السابق، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحالة وقتها بين الشباب، كانت تتسم بالحوار، وكان الحديث دائرا في كل اتجاه وبكل شكل، وحاولنا أن نحتويهم، خاصة بسبب وجود أحداث سياسية داخلية وخارجية استثنائية.

وذكر أن في هذا الوقت، كانت لجنة الخمسين لكتابة الدستور تنعقد لإنتاج تعديلات الدستور المصري، وطبعت وزارة الشباب كتيب الدستور، فمن المهم أن يقرأ المواطن الدستور، والتعديلات قبل التصويت عليها.

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