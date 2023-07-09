خالد عبدالعزيز: الشعب المصري كان في معركة وجود أثناء حكم الإخوان

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، وزير الشباب السابق، إن الأحزاب السياسية وجدت في الحوار الوطني منصة للتعبير عن وجهة نظرها تجاه العديد من القضايا.

عبد العزيز: أداء الجلسة الأولى للحوار الوطني أكد الشعور بأهميته ورد على المشككين

وأضاف «عبد العزيز»، خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع على فضائية «ten»، أن البعض شكك في الحوار الوطني، ولكن الأداء الذي حدث في الجلسة الأولى، وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإشراف الكامل على الانتخابات، وكلمة الرئيس المسجلة في الجلسة الافتتاحية بتنفيذ مقترحات الحوار الوطني، أدى إلى الشعور بأهمية الحوار الوطني.

الهوية الوطنية من اهتمامات الأسرة المصرية

وتابع مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بأن «الثقافة والهوية الوطنية تهم الأسرة المصرية، بسبب الغزو الثقافي المتواجد في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أحدث قلق شديد لدى الأسرى المصرية، خوفًا من تغيير الهوية والثقافة.

وأضاف أن الشعب المصري لن يقبل بتغيير ثقافته، وهذا ما رفضه عمد قدوم جماعة الإخوان، لافتا إلى أن الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو بكل طوائفه، معقبًا، «كان في خليط من كل الطبقات في الشارع ضد جماعة الإخوان».

وأشار إلى أن الشعب المصري كان في معركة وجود أثناء حكم جماعة الإخوان، وكان يدافع عن هويته وثقافته، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بعدما نجح في ثورته قام بالعمل في كل القطاعات محاولة للخروج من الازمة، لكي يعوض ما خسره من وقت أثناء الفوضى.

ولفت إلى أن مصر استطاعت أن تمر من أزمة كبيرة جدًا أثناء ثورة 30 يونيو، وهذا بفضل تراكم الحضارة الموجودة لدى المصريين، معقبًا، «لا أعتقد أن هناك شعب آخر يستطيع أن يحمل ما تحمله الشعب المصري خلال الفترة السابقة».