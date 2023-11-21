عضو بـ«النواب»: التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض.. والرئيس السيسي يعي المخطط جيدا

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن طلبات الإحاطة الموجهة من عدد من النواب إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تستهدف كشف الجهود التي اتخذتها مصر وما زالت تتخذها لمواجهة مخطط إسرائيلية يدعمه الغرب الذي يدعم الاحتلال في تنفيذ تهجير قسري ضد الفلسطينيين، موضحا أن الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، في ظل أن مصر تُعد أكبر دولة داعمة للشعب الفلسطيني على مر التاريخ.

التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض

وذكر سليمان أنه «علينا أن نشيد ونحيي موقف الرئيس السيسي الذي كان يقظا منذ البداية لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن الشارع المصري يصطف حول قيادته السياسية وواعٍ تماما لما يدور من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية علي حساب بلدنا الحبيب».

الموقف المصري حازم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف سليمان، أن الموقف المصري حازم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي برفض التهجير القسري للفلسطينيين الذي تخطط له من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وكانت مصر من أوائل الدول التي تفضح ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية وتطهير عرقى ضد الأهالى في غزة، واستهداف المستشفيات المدارس ودور العبادة وقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وانتهاك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

مصر كانت من أوائل الدول التي طالبت بتحقيق دولي بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأشار «سليمان» إلى أن الدولة المصرية كانت أيضا من أوائل الدول التي طالبت بضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أن الشعب المصرى يقف ويدعم كل إجراءات وخطوات القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري، كما أن مجلس النواب فوَّض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الدولة المصرية.

وأوضح سليمان، أن الدولة المصرية لها استشراف مستقبلي بما يحدث في الجانب الفلسطيني، ودائما ما تحذر من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، حيث سبقت كل دول العالم في هذا التحذير، والآن بدأ المجتمع الدولي يعي خطورة ما حذرت منه مصر، لافتا إلى أن الرؤية المصرية بشأن حل الأزمة الفلسطينية يتسم بالشمولية ويضمن حلول عادلة تحقق الاستقرار في المنطقة العربية، وتنشر السلام وتنهى تماما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث إن مصر تعتبر أمن فلسطين جزءا من أمنها القومي.