جامعة أسيوط تؤكد أهمية التوعية البيئية في مواجهة التغيرات المناخية

عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمناقشة تقرير عن الأنشطة التي قام بها القطاع خلال شهر نوفمبر الماضي.

وخلال الاجتماع، أكد عبد العليم على أهمية الجانب التوعوي للجامعة تجاه خدمة البيئة، وما تؤديه من دور حيوي ومهم في التصدي للممارسات السلبية والحد منها، خاصةً في ظل الاهتمام العالمي بقضايا التغيرات المناخية.

وأوضح عبد العليم أن القطاع أطلق خلال شهر نوفمبر عددًا من الفعاليات تناولت البيئة والمناخ، والتي تستهدف في مجملها ضرورة نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، ونشر الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات، أهمها:

- متابعة ما تم تنفيذه؛ لدراسة الوضع الراهن لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ باستخدام التحليل الرباعي (SWOT analysis) كمرحلة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية.

- إجراء آلية معنية بتنفيذ استراتيجية الجامعة؛ لضمان تحقيق المستهدف، والمتابعة الدقيقة لخطوات التنفيذ.

- دراسة المقترح المقدم من أعضاء المجلس بضرورة إنشاء وحدة لمكافحة المنشطات والمكملات الغذائية المحظورة بجامعة أسيوط.

- متابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومي للقضاء على الأمية.