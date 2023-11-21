عاجل.. اتحاد الكرة يهدد فتوح وصبحي بالاستبعاد من المنتخب في كأس الأمم

قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، إنه لابد من حل أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي مع الزمالك لكي يستفيد منهم المنتخب في الفترة المقبلة، وإلًا لن يتم ضمهم لمعسكر منتخب مصر المقبل استعدادًا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية، لأن الأساس في اختيار القائمة هو المشاركة مع أنديتهم.

من حق البرتغالي روي فيتوريا اتخاذ أي قرار يخص المنتخب

وأضاف نائب الجبلاية، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ملعب «أون تايم» عبر شاشة «أون تايم سبورتس1»: «من حق البرتغالي روي فيتوريا اتخاذ أي قرار يخص المنتخب لما هو في صالح فرض الانضباط والالتزام داخل المعسكر، وسيتم التواصل مع الأهلي للتأكيد على عدم التربص بأي نادٍ لكن القرار وفقا للموقف الذي حدث، وليس وقفًا نهائيًا ضد إمام عاشور وحسين الشحات».

كل الدعم لمنتخب مصر، في الفترة المقبلة

وأتم: «كل الدعم لمنتخب مصر، في الفترة المقبلة، وقبل السفر إلى كوت ديفوار، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها في يناير من عام 2024».