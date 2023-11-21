بعد 46 يوما.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالأرقام

بعد مرور شهر ونصف على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، خلّفت هجمات الاحتلال والقصف المستمر على المنازل والمنشآت آلاف الضحايا والمنشآت المدمرة بالكامل، حيث تحول قطاع غزة إلى كومة من الأنقاض.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تستعرض «الوطن» بالأرقام، حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة بعد مرور 46 يومًا:

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة بالأرقام

- عدد الوفيات: 13.300 شهيدًا، من بينهم 5600 طفل، و3550 سيدة.

- عدد المصابين: 32850 فلسطيني.

- عدد الوفيات من الصحفيين: 60 صحفيًا.

عدد المفقودين: 6.500 فلسطيني.

- عدد النازحين: مليون و700 ألف نازح.

- عدد الوحدات السكنية المدمرة كليًا: 43.000 وحدة.

- عدد الوحدات السكنية المتضررة: 225.000 وحدة.

- عدد المقار الصحفية المتضررة والمدمرة: 135 مقرا.

- عدد المقار الحكومية: 98 مقرا.

- عدد المدارس المتضررة: 266 مدرسة.

- عدد المنشآت الصناعية المدمرة: 954 منشأة.

- عدد المساجد المدمرة: 83 مسجدًا.

- عدد الكنائس المدمرة: 3 كنائس.

- عدد شهداء العاملين بالصحة: 206 شهداء، بينما المصابين وصل إلى 220 مصابا.

- عدد المرافق الصحفية المتضررة: 25 مستشفى و52 مركزا صحيا، و55 سيارة إسعاف.