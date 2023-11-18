المرصد الأورومتوسطي ينشر شهادات من مجمع الشفاء: عمليات تصفية جسدية

عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته وفزعه من إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عمليات «تصفية جسدية» بحق جرحى فلسطينيين، خلال الإخلاء القسري لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وتلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات بشان استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أعضاء من إدارة مجمع الشفاء كدروع بشرية لإجراء عملية تمشيط وتفتيش واسعة في مرافق مستشفيات المجمع قبل أن يمارس عمليات قتل ميداني جماعي بصورة مروعة.

التفاوض مع الطبيب ثم استخدامه كدرع بشري

وبحسب ما نشره المرصد الأورومتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، ووفقًا للإفادات، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بطلب التفاوض مع الطبيب مروان أبو سعدة، مدير مستشفى الجراحة في مجمع الشفاء، لترتيب آليات إخلاء المستشفيات.

وفجأة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الطبيب كدرع بشري من أجل فتح جميع أبواب أقسام المستشفيات في مجمع الشفاء، وذلك على مدار أكثر من خمس ساعات متواصلة بحثًا عن دلائل تشير إلى وجود عسكري في المجمع.

عمليات تصفية بدم بارد

وبعد فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في العثور على أي دلائل لوجود عسكري في المجمع، بدأ بتنفيذ عمليات تصفية جسدية للجرحى وذلك عبر إطلاق مباشر للنار عليهم.