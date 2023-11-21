إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الواحات

أصيب شخصان في حادث تصادم على طريق الواحات بإصابات خطيرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق الواحات بدائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم فريد معاذ رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أثناء سير شخصين بدراجة بخارية اصطدمت بهما من الخلف سيارة ملاكي؛ مما أدى إلى إصابتهما بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، تم نقلهما إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.