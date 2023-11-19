مصرع مسن في حادث تصادم بأكتوبر

لقي مسن على المعاش مصرعه في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي تجاه أكتوبر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الأوسطي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث والمقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أنه خلال قيادة مسن على المعاش، 66 سنة، سيارته بالطريق الأوسطي وأثناء دخوله الطريق البطئ اصطدم بالحاجز الفارق بين الطرفين، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.