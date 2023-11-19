مصرع كهربائي وابنه في حادث تصادم بالعمرانية

لقي كهربائي ونجله مصرعهما في حادث تصادم أعلى الدائري بدائرة القسم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفين أعلى الدائري بدائرة القسم.

وعلى الفور، أمر العقيد سامح بدوي مفتش المباحث، المقدم هاني عماد رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أثناء عبور الأول والثاني نهر الطريق، اصطدمت بهما سيارة ملاكي ما أودى بحياتهما في الحال، وتم نقلهما إلى المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.