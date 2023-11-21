غلق وتشميع 5 محاجر غير مرخصة في قريتين بكفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من غلق 5 محاجر غير مرخصة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

غلق وتشميع 5 محاجر غير مرخصة بمركز دسوق

وأغلقت الوحدة المحلية 5 محاجر غير مرخصة بمركز دسوق، حيث تم غلق عدد 3 محاجر بنطاق قرية سنهور المدينة الأول على مساحة 300 متر، والثاني على مساحة 350 مترا، والثالث على مساحة 250 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة اللجنة المُشكلة برئاسة روحية القرضاوي، رئيس القرية.

كما تم غلق محجرين بنطاق قرية كفر العرب الأول بطريق السلخانة على مساحة 800 متر، والثاني بطريق «دسوق - كفر الشيخ» بعزبة الفار داخل الكتلة السكنية على مساحة 600 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة اللجنة المُشكلة برئاسة شريفة أبو قتب، رئيس القرية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً حمل رقم 2083، بشأن غلق كافة المحاجر غير المرخصة على مستوى المحافظة غلقاً نهائياً، وفي حالة تعديه على الأرض الزراعية تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام قانون الزراعة، وتُعرض على النيابة المختصة.

وتضمن القرار، أنّ المحاجر المرخصة يحظر عليها بيع مواد البناء إلا بعد تقديم طالب هذه المواد تصريحاً من الوحدة المحلية معتمد ومختوم بشعار الجمهورية، ويجب أنّ تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص، مع ضبط كافة المركبات أياً كان نوعها في حالة نقلها مواد بناء بدون حمل الترخيص المشار إليه.