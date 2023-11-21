فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق في كفر الشيخ اليوم.. اعرف المواعيد

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار اليوم عن 7 مناطق بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

فصل الكهرباء عن 7 مناطق بمدينة كفر الشيخ

وذكر بيان صادر عن القطاع، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة كفر الشيخ وهي «تقسيم زهدي، وعمارات الثلاجة أمام الثلاجة، ومنطقة السلخانة، والتموين، وبرج فينسيا 2، وبرج التجاريين، وتقسيم القانونيين»، من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 1 ظهراً، ولمدة 4 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمغذي زهدي بلوحة توزيع شرق مدينة كفر الشيخ.

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة

وأهاب قطاع كهرباء كفر الشيخ بالمواطنين والمخابز والمنشآت الحكومية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ احتياطاتهم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.