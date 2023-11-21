«حياة كريمة» تنظم مؤتمرا جماهيريا في المنيا للتوعية بالقضية الفلسطينية

نظمت مؤسسة حياة كريمة، مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، على المسرح الروماني بمحافظة المنيا، في إطار دورها التوعوي وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.

القضية الفلسطينية

وتابعت مؤسسة حياة كريمة في بيانها: «تستهدف المؤسسة عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة تقف جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة».

وأكدت المؤسسة أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

مؤسسة حياة كريمة

واختتمت المؤسسة بيانها: «يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بإطلاق العديد من المبادرات التوعوية لدعم الأشقاء في فلسطين، وتجهيز مزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن».