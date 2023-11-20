طلاب سوهاج يزورون مشروعات حياة كريمة: «فخورون بالتنمية»

استقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، عددًا من طلاب وطالبات مدرسة على ابن أبى طالب الابتدائية بمشطا، في إطار رحلات التعلم و«اعرف بلدك» التي تستهدف تعريف الطلاب والشباب بالمشروعات القومية وخدماتها، التي تقدمها للمواطنين ومدى التطور الذي خلفته.

زيارة طلاب مشطا للمركز التكنولوجي بطما

قالت المهندسة هويدة الشافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، لـ«الوطن» إنّ طلاب مدرسة مشطا الابتدائية تفقدوا المركز التكنولوجي بطما، للتعرف على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، وكيفية عمل المركز التكنولوجي بنظام الشباك الواحد، على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مشروعات حياة كريمة بسوهاج

وأبدى الطلاب سعادتهم وانبهارهم بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي الخدمي، وكيف يحصل المواطن على أكثر من 46 خدمة مختلفة داخل شباك خدمي واحد.

ولمس الطلاب دور مشروعات المبادرة الرئاسية في تطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، وأثرها الإيجابي على المواطنين بالمركز، كما ألتقط الطلاب الصور التذكارية لهم داخل المركز، معبرين عن فخرهم بذلك الإنجاز على أرض مدينتهم.